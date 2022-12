Stasera Italia, Liguori esplode sul Qatar: "Calato un velo, non si può dire nulla”

09 dicembre 2022 a

a

a

L’ex eurodeputato Antonio Panzeri è stato arrestato a Bruxelles per corruzione. La notizia viene commentata nel corso della puntata del 9 dicembre di Stasera Italia, programma televisivo che vede Barbara Palombelli alla conduzione, da Paolo Liguori, direttore di Tgcom: “Delle sue responsabilità non so nulla e nemmeno degli altri, perché la notizia è fresca. Dico però una cosa, un’inchiesta di questo genere in Europa ha comunque delle fondamenta, se fosse nata in Italia, come quella Soumahoro, io sarei stato tra quelli a dire ‘mostratemi bene i reati, sennò mi sembra una cosa non del tutto chiara’. Invece per l’Europa sono serie queste cose”.

Scandalo al Parlamento europeo: arrestata la vice-presidente per corruzione

“Io - prosegue Liguori - faccio un passo indietro e pongo un altro problema. Il soggetto per il quale, a favore del quale, a vantaggio del quale, si sarebbe, forse, orchestrata questa lobby è un soggetto che si chiama Qatar. Non so nulla di Panzeri e delle loro responsabilità, ma qualcosa negli ultimi anni sul Qatar l’ho letta. Non so se oggi, visto che ci sono i Mondiali, si è creata una zona franca per cui non si deve dire nulla che riguarda il Qatar, che poco poco chiami in causa reati, possibili turbative, possibili influenze negative sull’Europa, sui paesi europei, sulla Francia, sulla Gran Bretagna, sull’Italia. Adesso - si arrabbia il giornalista - c’è questo velo, abbiamo una confusione delle coscienze”.