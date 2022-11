In onda, Giuseppe Provenzano su Majorino: non l'abbiamo scelto noi

19 novembre 2022 a

a

a

Elezioni regionali in Lombardia, Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Pd, parla della scelta di Majorino e rivela che non è stato nominato dalla segreteria nazionale del partito ma dalla coalizione che lo sostiene e che si presenterà unita alle Regionali. Ne ha parlato durante la puntata di "In onda" del 19 novembre.

"Non abbiamo scelto noi la candidatura di Pier Francesco Majorino ma l'ha scelto il Pd della Lombardia insieme agli alleati con cui si presenterà alle Regionali - ha detto Provenzano - Il profilo di Majorino è perfettamente sovrapponibile a quello di Maran. E' stato assessore di Pisapia, di Sala, recordman di preferenze a Milano e alle elezioni europee. Da qualche anno fa il parlamentare europeo e si è distinto per operazioni importanti a difesa dei diritti. Ora, invece, viene descritto come un estremista di sinistra. Le primarie non le facciamo perché il nostro candidato l'ha scelto la coalizione che si presenterà alle elezioni. Fortunatamente, però, abbiamo messo un punto a quella discussione surreale sul fatto che il Pd in Lombardia dovesse sostenere una figura come Letizia Moratti. Io non sono nato nel Pd e le prime manifestazioni le ho fatte contro Letizia Moratti. Quando si arriva a pensare che il Pd possa sostenere una figura come Letizia Moratti è il segno di una confusione politica che riguarda anche un po' noi".