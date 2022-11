Stasera Italia, “pace? Sarà lunga…”. Senaldi evidenzia le richieste impossibili di Zelensky

16 novembre 2022 a

Nell’edizione del 16 novembre di Stasera Italia, programma tv pre-serale di Rete4 con Barbara Palombelli, è ospite Pietro Senaldi, codirettore di Libero, che commenta le condizioni di Volodymyr Zelensky per raggiungere la pace in Ucraina dopo quasi 9 mesi di guerra con la Russia e l’ultimo caso riguardante i missili caduti in Polonia che hanno ucciso due cittadini polacchi: “Se queste sono le richieste la via verso la pace è ancora lunga e accidentata. Ieri Joe Biden da Bali ha subito detto che si trattava di un missile ucraino e difficilmente russo, quindi voleva disinnescare una potenziale crisi. È stato un messaggio molto chiaro, si va verso una direzione, tutti - sottolinea Senaldi - spingono per abbassare la tensione, una cosa che porta poi, speriamo, ad una soluzione”. Ancora più netto il commento di Giampiero Mughini: “La via della pace è impraticabile con queste richieste”.