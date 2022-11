Migranti, Toti svela il doppio gioco della Francia sulla solidarietà

11 novembre 2022 a

a

a

Massima attenzione mediatica per lo scontro tra Italia e Francia sui migranti. Il governatore della Liguria Giovanni Toti, ospite di Stasera Italia su Rete4 nella puntata di venerdì 11 novembre, svela il doppio gioco della Francia sulla solidarietà. "Predica bene e razzola male" spiega Toti a Palombelli.

"I francesci predicano la solidarietà ma la praticano molto poco. Tutti i giorni sono ottanta i migranti che vengono intercettati sul confite tra Italia e Francia e vengono riaccompagnati in Italia, questo va avanti dal 2016"@GiovanniToti a #StaseraItalia pic.twitter.com/iCQqG6jRwv — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 11, 2022

"La crisi sicuramente si ricomporrà, il problema è che non si ricomponga a tarallucci e vino perché di crisi sui migranti ne abbiamo visto moltissime e poi c'è chi gattopardescamente con una pacca sulla spalla vorrebbe che tutti stessero al loro posto. I francesi predicano la solidarietà ma la praticano molto poco. È dal 2016 che di fatto la Francia ha sospeso il trattato di Schengen e la libera circolazione dalle frontiere italiane verso i suoi confini. Tutti i giorni sono circa ottanta i migranti che vengono intercettati sul confine tra Italia e Francia e vengono riaccompagnati in Italia. Mi sembra che nessuno in Francia si è preoccupato di migranti. Tutte le notti centinaia di persone partono da Ventimiglia per raggiungere la Francia, alcune ce la fanno altre vengono riaccompagnate" spiega Toti.