“Dal Pd solo strumentalizzazioni”. Cacciari spiana i dem sui migranti: perché difendono la Francia

“Tra Italia e Francia la ragione sulla questione migranti non sta da nessuna delle due parti”. È netto il giudizio di Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, in un’intervista ad Affari Italiani, nella quale viene interrogato sull’argomento più scottante d’attualità: “In Europa nessuno fa nulla per affrontare e risolvere veramente la questione, si gioca solo allo scaricabarile. Non c'è alcuna volontà di porre la questione nelle sedi adeguate e in modo radicale. È poi pacifico che non possono assolutamente essere i Paesi geograficamente alla frontiera a subire tutte le conseguenze drammatiche delle migrazioni e anche i maggiori costi. Questo è intollerabile. Sono tutti egoisti e tutti cercano di scaricare le responsabilità sugli altri”.

Video su questo argomento “Aggressivi e incomprensibili”. Muro di Meloni all'assalto della Francia: il premier non si tiene

Il giudizio di Cacciari è duro anche nei confronti del Pd, che sta dalla parte della Francia contro l’esecutivo italiano: “Sono solo strumentalizzazioni politiche per attaccare il governo Meloni. La posizione più equilibrata in questa fase è quella espressa da Giuseppe Conte, che devo dire è simile alla mia. L'Europa sull'immigrazione, come su tantissime altre questioni, non funziona. E il Partito Democratico, in quanto opposizione, attacca il governo. Ma sanno anche loro che non è colpa del governo, anche se in questo caso ha fatto un gesto patetico di lasciare le persone, tra cui donne e bambini, giorni e giorni, in mare”. Un colpo al cerchio ed uno alla botte.