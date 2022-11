Il segreto di Elon Musk, cos'è la regola dei 5 minuti e che succede se "sgarra"

08 novembre 2022 a

Dai viaggi spaziali al ruolo dei suoi satelliti nella guerra in Ucraina, dalle Tesla alla Borsa, dall'acquisto di Twitter all'endorsement per i Repubblicani nelle elezioni di midterm. Elon Musk è l'uomo del momento, nonché la persona più ricca del globo. E "come tutti i geni, anche Elon Musk può sembrare, occasionalmente, un pazzo completo" scrive Libero che ricorda una delle caratteristiche più curiose del miliardario nato in Sudafrica e con cittadinanza canadese e statunitense. È la regola dei "cinque minuti". Musk, infatti, organizza le sue giornate in "blocchi temporali" di cinque minuti, ognuno dei quali è dedicato un compito specifico. Se il "task" sfora il limite dei 5 minuti, si passa oltre.

"Questa organizzazione del lavoro è sospesa solo per i due bisogni fisiologici essenziali: dormire e mangiare". Di altre necessità fondamentali "non si fa menzione nelle biografie su Musk". Quanto al sonno, il capo di Tesla "va a dormire all'una e si sveglia alle sette, e afferma che preferisce dormire poco piuttosto che tanto, perché la prima cosa impatta meno della seconda sul suo lavoro". Lavora dalle 80 alle 100 ore settimana e "tuttavia riesce a stare con la famiglia, che comprende dieci figli". Uno dei segreti della gestione del tempo è che "Elon non risponde quasi mai alle mail e sostanzialmente mai alle telefonate", e detesta le riunioni che per lui sono "una colossale perdita di tempo".

Poi c'è il cibo. Musk non avrebbe tempo per un'alimentazione sana e regolata. Spesso salta la colazione, mangia spuntini davanti ai suoi collaboratori e "poi si rifà con le cene di lavoro, dove si strafoga, e adora la Diet Coke".