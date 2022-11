Elon Musk: per chi dovete votare. Allo scoperto per le elezioni di midterm

07 novembre 2022 a

Votate il partito Repubblicano. Esce allo scoperto Elon Musk in vista delle elezioni di midterm americane. Seppur motivando il suo appello con un argomentazione "obbliqua". Il ceo di tesla e SpaceX, padrone anche del sociale network Twitter, ha esortato le "persone di mente indipendente" a votare repubblicano alle elezioni americane di midterm di martedì 8 novembre.

Il Ceo dei Tesla ha lanciato l’appello da Twitter, il social da lui stesso appena acquistato, sollevando ulteriori dubbi sulla neutralità della sua gestione: "Agli elettori di mente indipendente: il potere condiviso taglia gli eccessi di entrambe le parti, dunque raccomando di votare per un repubblicano al Congresso dato che il presidente è democratico", ha twittato Musk. "I democratici e i repubblicani accaniti non votano mai per l’altra parte, quindi sono gli elettori indipendenti a decidere chi è in carica", ha aggiunto.

Musk intanto ha promesso di riammettere su Twitter Donald Trump e gli altri banditi per "linguaggio d’odio". Per il momento ha messo al bando dalla sua piattaforma tutti gli imitatori di account, a cominciare dal suo. "In futuro, qualsiasi account di Twitter che imita qualcuno senza specificare che si tratta di una parodia sarà sospeso", scrive il fondatore di Tesla su Twitter ricordando che in passato in questi casi Twitter si limitata a notificare il comportamento scorretto, mentre ora "non ci saranno avvertimenti". La mossa di Musk è tutta difensiva e personale, dopo che negli ultimi giorni - in risposta alla sua presa di potere da shock del social, con il licenziamento di migliaia di persone e l’annuncio dell’intenzione di mettere pagamento il servizio di verifica della spunta blu - moltissimi utenti hanno cambiato il loro user name in quello di Elon Musk, tra i quali attori come Rich Sommer e Kathy Griffin. L’account dell’attrice è stato sospeso dopo che lei ha usato l’account a cui aveva cambiato il nome in Elon Musk per esortare gli americani a votare democratico. Dopo la sospensione, Musk ha twittato che Griffin "se veramente vorrà indietro il suo account, potrà averlo ...pagando 8 dollari" ha detto in riferimento alla polemica sulla sua volontà di introdurre la spunta blu che certifica l'identità degli account a pagamento.