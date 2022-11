Immigrati, Salvini: "Eccoli ben integrati". La rissa a Milano

07 novembre 2022 a

“Pugno duro contro delinquenza e illegalità”. Mentre è in corso il braccio di ferro a Catania tra governo e Ong, Matteo Salvini pubblica sui social l'ultimo inquietante video su quello che accade a Milano in balìa del degrado. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti cinguitta su Twitter il filmato di una rissa per le strade di Milano. Si vedono alcuni uomini picchiarsi, mentre un uomo tira un mattone e una bottiglia contro un altro gruppo. Intanto una donna esasperata documenta lo scontro con il suo cellulare e dice di aver chiamato la polizia. Per tutta risposta, l’immigrato la colpisce.

L’emergenza insicurezza a Milano è degenerata ormai da tempo, nel frattempo il sindaco di sinistra Sala fa finta che vada tutto bene.

Pugno duro contro delinquenza e illegalità. pic.twitter.com/VJNcCB7oCz — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 7, 2022

Il vicepremier ha accompagnato il filmato con un commento: “Immigrati molto ben educati e integrati… l’emergenza insicurezza a Milano è degenerata ormai da tempo, nel frattempo il sindaco di sinistra Beppe Sala fa finta che vada tutto bene” e ha promesso: “Pugno duro contro delinquenza e illegalità”. Il post ha diviso gli utenti: una parte sostiene lo “sceriffo” Salvini, un’altra lo invitava a non sostituirsi al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi cui spetta la competenza in materia.