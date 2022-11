Non è L'Arena, Sallusti disintegra Vauro: "Se hai le pa**e fallo". Volano insulti

07 novembre 2022 a

Duro faccia a faccia tra Alessandro Sallusti e Vauro Senesi. Durante l’ultima puntata di “Non è l’Arena”, il talk politico condotto da Massimo Giletti su LA7, domenica 6 novembre, si parla del braccio di ferro tra il governo e le navi Ong cariche di migranti. I toni si sono infiammati in un battibaleno a causa delle visioni opposte degli ospiti sul tema dell’immigrazione. Vauro Senesi ha criticato l'operato dell'esecutivo Meloni: “Facciamo come gli schiavisti? Guardiamo i denti per vedere se sono sani, se possono spacciare droga o andare a raccogliere pomodori sfruttati e sottopagati?”. Sallusti ha punzecchiato il vignettista: “Fa satira su tutti tranne che sugli islamici che impediscono alle donne di andare in giro senza velo”.

Vauro lo ha smentito: “L’ho fatto anche su quello. Ho dipinto le pareti dell’ospedale Emergency a Kabul in pieno potere talebano quando la pena minore per un dipinto era il taglio delle mani. Io c’ero, tu no!” e il direttore del quotidiano Libero l’ha incalzato ancora: “Hai dipinto… allora fai il pittore… Piuttosto fai lo spiritoso sugli islamici che ammazzano le ragazze perché non mettono il velo. Dai! È facile fare dello spirito in Italia con gli italiani. Se hai le pa**e fai lo spiritoso con loro… se hai le pa**e!”. Il disegnatore si è difeso ribadendo di aver sfidato, con l’arma della satira, i fondamentalisti, ma Sallusti ha chiuso la querelle così: “Ti segnalo che il governo italiano questa sera ha messo in sicurezza tutte le persone che avevano bisogno, mentre il governo tedesco e norvegese continuano a fottersene”.

