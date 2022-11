Non è L'Arena, Sallusti inchioda la sinistra sulle Ong: "Quando Lamorgese..."

06 novembre 2022 a

Ong? Sette navi cariche di migranti bloccate dall'ex ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. A ricordarlo in collegamento con "Non è L'Arena" domenica 6 novembre è il direttore di Libero Alessandro Sallusti che chiede alla sinistra di piantarla con la sceneggiata sui naufraghi. Sono ore di tensione al porto di Catania per lo sbarco "a metà" dei naufraghi a bordo delle navi Humanity1, della Ong Sos Humanity e della Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Nel corso della puntata il conduttore di La7 Massimo Giletti si collega con la sua inviata in Sicilia tra i cittadini che protestano per far scendere dalle navi i migranti. "È uno scandalo umanitario se lo fa il governo di destra ma quando l'ha fatto quello di sinistra?" domanda il direttore che poi snocciola i dati: "Quando l'ex ministro Lamorgese ha bloccato sette navi non era uno scandalo umanitario".

Lo scontro si accende quando Vauro che è ospite nello studio di La7 lo attacca. Il direttore replica: "Segnalo che il governo italiano questa sera ha messo in sicurezza donne, bambini e fragili mentre invece il governo tedesco e il governo norvegese continuano a fott***ene di questa roba. Il problema - tuona Sallusti - non è il governo italiano. Stasera il ministro dell'Interno Piantedosi ha salvato dei bambini".