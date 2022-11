Stasera Italia, Minzolini svela la vera scommessa del governo Meloni

03 novembre 2022 a

Qual è la vera scommessa del governo Meloni? Lo ha svelato in diretta il direttore de Il Giornale Augusto Minzolini durante la puntata di Stasera Italia su Rete4 giovedì 3 novembre. Il direttore fa un ragionamento politico: è possibile governare questo Paese con un'identità estrema?



"Partire subito con quei temi dimostra che si è voluto dare un'immagine del governo più legata allo schema destra centro che non centro destra. È una cosa anche comprensibile poiché il governo è formato con queste proporzioni all'interno della coalizione. È anche vero che è tutta una scommessa da verificare: si vede con la vicenda dei rave" spiega Minzolini. "Sono partiti dando un segnale ma adesso quel decreto in buona parte sarà riscritto. È possibile, ed è la vera scommessa della Meloni, governare questo Paese con un'identità estrema? Un Paese che è sempre stato governato dai moderati, dal moderato liberale Berlusconi o il moderato post cattolico democristiano Prodi, Letta e poi Renzi. Questa è una scommessa tutta da verificare perché dalle estreme ci sono solo tre esperienze che ricordo: quella del governo D'Alema che poi non è finito bene e i due governi Conte che è stato come correre sull'orlo del precipizio a 300 km orari" conclude Minzolini.