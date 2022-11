Stasera Italia, allarme di Occhiuto sui medici a chiamata: "Quanto guadagnano all'ora"

02 novembre 2022 a

Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, ospite di Stasera Italia su Rete4 nella puntata di mercoledì 2 novembre, lancia un allarme sulla carenza dei medici in Italia. Secondo Occhiuto, le aziende sanitarie sono costrette a impiegare medici a gettone che costano molto caro. Si tratta di una cifra talemnte alta da lasciare sbalordita la conduttrice Barbara Palombelli.



"Le aziende sanitarie sono costrette a prendere medici a gettone che costano fino a 150 euro all'ora"



A #StaseraItalia interviene @robertoocchiuto pic.twitter.com/GkMMb0SAwm — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 2, 2022



"Ora succede che le aziende sanitarie di tutta Italia per avere un medico sono costrette a prendere i medici a gettone che costano 120- 130 euro all'ora nel resto d'Italia, in Calabria costano 150 euro all'ora. Questo significa che in un giorno, un medico a chiamata, guadagna 1200 euro al giorno, 50mila al mese. Se si continua in questo modo andrà a finire che saremo costretti a togliere risorse che servono per curare i cittadini per pagare di più i medici" spiega Occhiuto. "Più di mille euro al giorno? A chiamata?" chiede Palombelli sbalordita. "Sono praticamente medici privati" spiega confermando la notizia il direttore de Il Tempo, Davide Vecchi. "1200 euro al giorno per un turno di 8 ore" sottolinea Occhiuto. "In Calabria chiedono 150 euro all'ora" denuncia il governatore.