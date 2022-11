diMartedì, “spesso evadono le tasse”. Con chi se la prende Giannini per criticare Meloni

02 novembre 2022 a

Perché portare a diecimila euro il tetto limite del contante quando è già alto? La questione viene posta a Massimo Giannini, direttore de La Stampa, da Giovanni Floris, conduttore del talk show diMartedì su La7. Nel corso della puntata del 1 novembre il giornalista del quotidiano piemontese spiega il proprio punto di vista: “Era un cavallo di battaglia del governo Berlusconi degli anni passati, che lo portò addirittura a 12.500 euro. In questo casa c’è l’idea dell’underdog, quella che Giorgia Meloni ha detto quando ha fatto il discorso in Parlamento. ‘Io sono quella che partiva svantaggiata e voglio parlare agli svantaggiati, voglio parlare al popolo delle piccole partite iva, dei piccoli commercianti e dei piccoli artigiani’. Sono quelli che in buona misura, ma non sono i soli visto che la grande evasione conta di più, spesso non pagano le tasse. Questo è un modo per facilitargli la vita. Ma vuoi parlare a quel piccolo spicchio d’Italia che sicuramente avrà votate per te o - conclude Giannini - vuoi parlare alla stragrande maggioranza degli italiani che le tasse le pagano? Santo cielo, se è questo metti da parte queste bandierine”.