Otto e mezzo, Sallusti provoca Gruber: "Solo per farti arrabbiare". La conduttrice sbotta

Il premier Giorgia Meloni al centro della puntata di "Otto e mezzo" venerdì 28 ottobre. Lilli Gruber commenta l'ultima nota diffusa da Palazzo Chigi, quella che spiega l'esatto appellativo per indicare il premier, ovvero "Il Signor Presidente del Consiglio dei ministri, On. Giorgia Meloni". La conduttrice di La7 aveva annunciato nei giorni scorsi che avrebbe continuato a chiamarla al femminile. Oggi la nuova comunicazione ufficiale.

In collegamento con la trasmissione anche il direttore di Libero Alessandro Sallusti che per spiegare i possibili motivi che hanno spinto il premier a questa decisione provoca la conduttrice di La7: "È l'unica con le pa**e in quel mondo lì" afferma Sallusti. "Quindi ha deciso di farsi chiamare così per questo". Ma non solo, perché secondo Sallusti ci sarebbe anche un altro motivo: "Lo fa solo per far arrabbiare Lilli Gruber", ha detto in modo ironico. Pronta la reazione della giornalista che prima ha negato e poi ha riso: "No ma io non mi arrabbio per niente, io ho solo delle regole grammaticali e lessicali",