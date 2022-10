Otto e mezzo, l'immunologa Antonella Viola chiama "signora" Salvini: ride tutto lo studio

28 ottobre 2022 a

Da immunologa a provocatrice. Antonella Viola a "Otto e mezzo" commenta il caso politico di giornata: Giorgia Meloni la presidente o il presidente? In un documento ufficiale di Palazzo Chigi viene spiegato ai capi di gabinetto qual è il protocollo ufficiale su come bisogna chiamare Giorgia Meloni. La conduttrice Lilli Gruber interpella la prof: "Si sono subito scatenati i social e i commenti sarcastici e in serata sono stati costretti a correggere e hanno parlato di errore: così Signor è stato tolto. Poco fa Giorgia Meloni ha detto chiamatemi pure Giorgia mi occupo di bollette tasse e lavoro. Non voleva una discussione sulle desinenze - precisa Gruber - ma ci costringe lei a fare una discussione che verte su che cosa?" domanda la conduttrice di La7.

Risponde l'immunologa: "Anche le donne possono avere un ruolo importante nella società. Non vedo perché non posso dire la presidente, a me sembra italiano" spiega. E poi aggiunge: "Non credo che Meloni chiami la colf il colf". In studio c'è anche il giornalista Antonio Padellaro che redarguisce la dottoressa: "Ne parla tutta Italia". E lei provoca: "Io non ho problemi, vuol dire che mi permetterò di chiamare Salvini la signora vicepresidente del Consiglio". E in studio ridono tutti.