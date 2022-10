Fiorello, scivolone clamoroso. Cosa si vede in diretta social: vietato ai minori

28 ottobre 2022 a

Curioso fuori programma a luci rosse per Rosario Fiorello, che sta per tornare in grande stile in tv con il suo "Viva Rai2" che andrà su RaiPlay a partire dal 7 novembre e poi dal lunedì al venerdì dal 5 dicembre sulla seconda rete dalle 7 alle 8:30. In attesa del debutto, lo showman siciliano è partito con una diretta su Instragam, una sorta di Edicola come ai vecchi tempi chiamata “Aspettando Viva Rai2”. Durante la diretta Fiorello ha inquadrato con il cellulare un iPad dove molti utenti hanno notato qualcosa di strano. Infatti tra le schede "sospese" del browser si vedono due pagine in previe, e si tratta di abbastanza chiaramente di contenuti solo per adulti.

Lo screenshot incriminato è stato rilanciato da Dagospia che si chiede chi abbia guardato i video a luci rosse, ipotizzando che il "bricconcello" sia proprio lui, anche se non è escluso che l'"incidente" sia stato provocato appositamente.

Dopo due anni di assenza Fiorello è così tornato con una diretta Instagram da un bar del suo quartiere in compagnia di alcuni amici per un "periodo di rodaggio" della trasmissione che approderà presto su RaiPlay e da dicembre su Rai2. "Dopo anni torniamo in diretta su Instagram: ci dobbiamo allenare perché dal 5 dicembre si comincia sulla Rai. Siamo qui come umarell", scherza Fiorello prendendo in prestito la definizione milanese dei vecchietti che guardano i cantieri.