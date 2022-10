Ingroia getta fango sul governo Meloni: "Scelta Nordio? È regolamento di conti"

22 ottobre 2022 a

Il Presidente di Azione Civile, leader di Italia Sovrana e Popolare Antonio Ingroia getta fango sul nuovo governo. "Più che il 'governo dei migliori' abbiamo il 'governo dei mediocri' ha sentenziato l'ex magistrato che poi si è scagliato contro la scelta di Carlo Nordio come ministro della Giustizia.

Gina Lollobrigida In campo con i no-Draghi. Ingroia: è la nostra capolista al Senato

"Invece del 'governo di alto profilo' promesso dalla Meloni il suo è un governo da 'regolamento di conti' come dimostra la scelta di Nordio come ministro della Giustizia, un pm che non ha vinto manco un processo e che ha in programma il ripristino dell'immunità parlamentare con autorizzazione a procedere e la separazione delle carriere, introducendo per via legislativa ciò che gli italiani hanno già bocciato disertando il voto per i 'referendum truffa''della Lega sulla Giustizia" prosegue Ingroia. "È il momento di dire basta a questa politica che puzza di muffa e di stantio, e restituire la parola agli italiani. Non vorrei tifare per Berlusconi ma è l'unico che sta scombinando i 'giochini' della Meloni" conclude.