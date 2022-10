Otto e mezzo, Giannini sconvolge Forza Italia: "A rischio scissione e Tajani..."

Giada Oricchio 20 ottobre 2022 a

“Presto ci sarà una scissione in Forza Italia”. Così Massimo Giannini a “Otto e Mezzo”, il talk politico di LA7. Durante la puntata di giovedì 20 ottobre, la conduttrice Lilli Gruber ha trattato l’argomento del giorno: Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, è adatto a fare il ministro degli Esteri dopo le affermazioni propagandistiche di Silvio Berlusconi, leader del partito, sull’aggressione della Russia all’Ucraina? La giornalista Flavia Perina non vede grandi ostacoli anzi si è detta certa che la premier in pectore Giorgia Meloni lo confermerà anche perché oggi il Ppe ha garantito per la persona Tajani (scorporando la sua posizione da quella del Cavaliere, nda).

Il direttore de “La Stampa”, Massimo Giannini, ha sposato le parole della collega: “Può essere ministro degli Esteri perché è stato eccellente sia in qualità di commissario europeo sia di presidente del Parlamento europeo, sulla sua fedeltà all’Ue non si discute” e ha svelato un dietro le quinte: “Dentro Forza Italia siamo alla fase finale di una disgregazione che è sotto gli occhi di tutti. Berlusconi non rappresenta più la linea del partito, se ci sarà una scissione, cosa che non escludo affatto, penso che Tajani non starà dalla parte di Berlusconi”.

Secondo Giannini, la fiducia dei membri del Partito popolare europeo all’ex ministro messa oggi nero su bianco in un comunicato, spinge la premier in pectore Giorgia Meloni “ad avere un interesse a portarselo dalla sua parte”. Poi conclude con una previsione: “Il problema non è un dicastero, è la tenuta della maggioranza. Lì Meloni dovrà faticare le pene dell’inferno”.