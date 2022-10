Agorà, l'annuncio di Delmastro: "FdI, FI e Lega insieme alla consultazioni". Meloni tira dritto

19 ottobre 2022 a

Gli attriti e gli imbarazzi nel centrodestra tra Berlusconi e Meloni si concentrano anche sull'ormai celebre scambio di lettere d'auguri e regali tra Vladimir Putin e Silvio Berlusconi. Giorgia Meloni preferisce mantenere un profilo alto senza scendere nei dettagli di questa vicenda. L'obiettivo principale, infatti, è mantenere la coalizione unita per andare insieme alle consultazioni col presidente della Repubblica e dare all'Italia in breve tempo un governo efficace. Se n'è parlato durante la puntata di Agorà in onda su rai3 il 19 ottobre e condotta da Monica Giandotti. In studio anche l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro.

"FdI, FI e Lega andranno insieme alla consultazioni. Questo festival però non riguarda tutti come diceva Zurlo: Meloni sta mantenendo un profilo istituzionale e non si sta facendo trascinare in queste amenità alla vodka e le dolci effusioni". @delmastroandrea #agorarai #19ottobre pic.twitter.com/ETIWD3vzl1 — Agorà (@agorarai) October 19, 2022

"Il centrodestra andrà unito alle consultazioni con il presidente della Repubblica - ha assicurato Andrea Delmastro - Meloni sta tenendo un profilo istituzionale serio e sotto traccia. Non si sta facendo trascinare in queste amenità tra bottiglie di vodka e lettere dolcissime. Sono sicuro che il governo si farà e dovremo essere giudicati solo sui fatti. Il festival delle amenità non riguarda Giorgia Meloni che ha sempre mantenuto un rispettoso silenzio su quello che sta succedendo. Le lettere e le effusioni dolcissime non incideranno sulla capacità del centrodestra di essere unito al governo perché qualcuno sorvola ed è giusto sorvolare".