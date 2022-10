Russell Crowe sul monopattino, il gladiatore a spasso per Roma

18 ottobre 2022 a

a

a

Dal Pincio a piazza del Popolo. Dalle vie del centro storico a Fontana di Trevi. Russell Crowe non ha resistito e ha postato sui social un video che lo ritrae a spasso per Roma su un monopattino. E in sottofondo una celebre colonna sonora sulle note di "That's amore".

L'attore premio Oscar per il film "Il Gladiatore" ha sempre manifestato il suo particolare legame con la Capitale e ha condiviso su Twitter un video in cui gira in monopattino per le vie del centro. Fino alla scena finale in cui lancia una monetina proprio nella Fontana di Trevi.