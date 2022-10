Lorenzo Fontana, caso chiuso: chi ha scritto davvero "inpiegato" sul modulo

17 ottobre 2022 a

Alla fine è stata colpa di un "inpiegato"... Da due giorni tiene banco sui social il caso del modulo a firma dell'attuale presidente della Camera, Lorenzo Fontana, qualche anno fa in cui si legge l'occupazione del leghista prima di entrare in Parlamento: impiegato per Veronafiere, solo che che per ben due volte la parola è stata scritta con un vistoso errore di ortografia: "inpiegato".

All'indomani dell'elezione di Fontana come terza carica dello Stato la dichiarazione su "cariche ricoperte e alle funzioni svolte" è stata tirata fuori per attaccare il leghista ma, secondo quanto riporta il Giornale, il modulo non sarebbe stato compilato da lui. "Un deputato a lui vicino ammette: «L'errore c'è, ma non è stato certo lui farlo. Sono documenti che molto spesso facciamo compilare ai nostri collaboratori. Sono pratiche burocratiche ed è uso comune farle sbrigare a loro. Lo ha fatto anche Lorenzo" dice sicuro il parlamentare.

In ogni caso, apparirebbe singolare che un politico che ha fatto per due volte il ministro e ha tre lauree in Scienze Politiche, in Storia e in Filosofia, possa fare strafalcioni del genere. Ma l'importante per la sinistra è attaccare a testa bassa l'avversario.