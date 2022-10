Maglie va controcorrente e attacca Segre: "Discorso non adeguato"

14 ottobre 2022 a

Maria Giovanna Maglie non si smentisce mai. La giornalista, nota per la sua vis polemica, con un tweet va controcorrente e esprime un duro giudizio sul discorso che la senatrice a vita Liliana Segre ha tenuto in Senato in occasione dell'elezione del nuovo presidente. Una posizione che spicca rispetto alle lodi che quasi all'unanimità sono state espresse nei confronti delle parole della Segre.



Ancora col discorso straordinario di Liliana Segre . ..Il senatore a vita Segre ha tenuto un dignitosissimo discorso tutto politico, forse non adeguato alla situazione è al

ruolo nel quale si trovava. — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) October 14, 2022

Alla giornalista bastano poche parole che esprimono con coraggio la sua posizione: "Ancora col discorso straordinario di Liliana Segre. Il senatore a vita Segre ha tenuto un dignitosissimo discorso tutto politico, forse non adeguato alla situazione e al ruolo nel quale si trovava" sottolinea Maglie.