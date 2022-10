Controcorrente, Arestovych, il consigliere di Zelensky: non crediamo a Putin e alla Russia

12 ottobre 2022 a

La guerra tra Russia e Ucraina sta vivendo giornate di escalation senza precedenti. Attentati su gangli vitali delle comunicazioni e raid di rappresaglia sono ormai all'ordine del giorno. Ma tutte le parti in campo si rendono conto che è necessario raggiungere al più presto un accordo per porre fine a uno scontro che potrebbe avere conseguenze catastrofiche e non solo per l'Europa. Della guerra in Ucraina si è parlato durante la puntata di "Controcorrente" in onda il 12 ottobre su Rete4. In collegamento c'era Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, che si è rivolto direttamente al nostro Paese: "Abbiamo avuto già aiuto - ha detto Arestovych - Vi ringraziamo anche per quanto fatto dal governo precedente e se ce la faremo è anche grazie all'Italia".

Poi arriva la stoccata finale alla possibile trattativa in corso tra Russia e Ucraina. "Non crediamo nella trattativa con la Russia - ha detto Arestovych a Veronica Gentili - Putin la utilizzerebbe per mobilitare altre rappresaglie e ostilità".