L'Aria che Tira, Delmastro spiazza Merlino sulla presidenza delle Camere

"Vi stupiremo con effetti speciali". Il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro, in collegamento con L'Aria che Tira su La7 mercoledì 12 ottobre, risponde così a Myrta Merlino che gli chiedeva aggiornamenti sul vertice del centrodestra previsto per oggi che dovrebbe sciogliere i nodi sulla presidenza di Camera e Senato e sulla squadra dei ministri per il futuro governo.



#lariachetira @DelmastroAndrea (FdI): "Siamo prigionieri di una retorica che abbiamo costruito. Vedrete che domani vi stupiremo con effetti speciali e vi stupiremo anche quando vi consegneremo in tempi record la lista dei ministri" https://t.co/AEbtKdmMag — La7 (@La7tv) October 12, 2022

"Siamo prigionieri di una retorica che abbiamo costruito. Prima ci accusavano sull'unità del centrodestra alle prossime elezioni poi il tema è stato quello del programma. 'Non lo faranno mai' dicevano, invece lo abbiamo fatto. Poi è stata la volta della polemica riguardo agli accordi nel centrodestra sul partito che avrebbe scelto il candidato premier e anche in quel caso non ci sono stati problemi. Domani si comincia con la presidenza della Camera e del Senato e vedrete che vi stupiremo con effetti speciali" spiega Delmastro che annuncia come ci saranno tempi record anche sulla squadra dei ministri. "Immediatamente avremo i due Presidenti e altrettanto con effetti speciali vi stupiremo quando si tratterà di consegnare in tempi record la lista dei ministri. Stiamo lavorando con delle frizioni che sono normali quando si deve trovare una sintesi tra le ambizioni personali e un progetto per l'Italia" assicura Delmastro.