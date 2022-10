“Chi glielo dice?”. Milena Gabanelli attacca Zelensky e scoppia il caos social

08 ottobre 2022 a

L’escalation della guerra tra Russia ed Ucraina ha raggiunto un nuovo apice dopo l’attacco al ponte di Kerch, che collega la nazione guidata da Vladimir Putin e la Crimea. A mettere in dubbio la strategia di Kiev durante la controffensiva è Milena Gabanelli, che con un messaggio su Twitter ha scatenato la polemica nei confronti dello Stato invaso lo scorso 24 febbraio. “Ma qualcuno a Washington e Bruxelles dice a Zelensky dove si deve fermare?” si interroga la giornalista, il cui messaggio sul social network ha scatenato un fiume di risposte, tra cui quella del sondaggista Lorenzo Pregliasco, che le risponde con un’annotazione chiara: “Ai propri confini, no?”.

Lo stesso tono è utilizzato da numerosi utenti, con uno che in particolare è stato apprezzato da molti: “Al confine tra Ucraina e Russia stabilito nel 1991. Qualcosa in contrario, signora?”. Nel dialogo social sul conflitto è intervenuto pure Elio Vito, ex senatore di Forza Italia: “Veramente è Putin quello che deve fermarsi!”. In generale l’intervento di Gabanelli, che ha tirato in ballo gli Usa e l'Unione Europea, ha raccolto più critiche che pareri positivi.