Nuovo governo, "stanno rosicando e...". Cosa sa Aldo Cazzullo su Meloni e alleati

“Meloni premier? Berlusconi e Salvini rosicano, non vogliono essere comandati da una donna”. Questo lo scoop di Aldo Cazzullo, firma del Corriere della Sera e conduttore della rete di Cairo. Ospite del programma di satira politica “Propaganda Live”, venerdì 7 ottobre su LA7, Cazzullo ha commentato tra il serio e il faceto il risultato delle elezioni politiche del 25 settembre che hanno visto la netta affermazione di Fratelli d’Italia, il partito facente capo a Gorgia Meloni, su Lega e Forza Italia (26% contro l’8% a testa dei partiti in coalizione).

In particolare lo scrittore ha riconosciuto che Giorgia Meloni non solo non ha una grande squadra ma la stessa è anche molto composita avendo al suo interno personalità quali i democristiani Fitto e Crosetto. E ha aggiunto: “Meloni avrà sicuramente bisogno di un ministro dell’Economia che sia rispettato in Europa però non può essere Daniele Franco perché lo è stato con Draghi. Panetta ha detto di no e Siniscalco non mi pare abbia grandi rapporti con Meloni. È tutto da vedere dipenderà molto anche dalle considerazioni del presidente Mattarella”.

Ma è nell’ultima frase di Cazzullo che si annida una clamorosa rivelazione: “La mia sensazione è che non solo Macron, ma anche Salvini e Berlusconi stiano un po’ rosicando, sono due maschilisti e non hanno piacere a essere comandati da una donna. Non c’è nemmeno un grande feeling tra i due e Giorgia Meloni”.

Lo scrittore ha fatto notare che con solo 12 seggi di maggioranza al Senato per la leader di Fratelli d’Italia non sarà facilissimo governare: “È più accorta di Salvini e più fresca di Berlusconi, non che ci voglia molto, ma non le sarà facile governare”.