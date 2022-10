Caso Boone e Meloni, Sallusti avvisa il governo: occhio alle trappole della sinistra internazionale

08 ottobre 2022 a

La prima pagina di Libero dell’8 ottobre è dedicata al botta e risposta tra Italia e Francia su Giorgia Meloni. Le parole di Laurence Boone, ministra con delega agli affari europei, sono analizzate in un editoriale da Alessandro Sallusti, direttore del quotidiano lombardo: “Tre a zero e palla al centro. Finisce bene la prima partita internazionale di Meloni. Si è trattato a tutti gli effetti di una grave e indebita interferenza di uno Stato negli affari interni di un'altra nazione. Va bene tutto, ma che la Francia pensi di ‘vigilare’ sull'Italia va oltre ogni forma accettabile di sciovinismo, fenomeno tipicamente francese che consiste nell'esaltazione di se stessi e nella negazione dei diritti e dei valori degli altri popoli. Ma c'è di più, qui siamo allo sciovinismo chic e potente”.

“Laurence Boone - prosegue Sallusti - è infatti degna rappresentante di quella aristocrazia finanziaria ed economica di sinistra con curriculum lunghi da qui a lì e con frequentazioni importanti che pensa di comandare il mondo a piacimento e di modellarlo a sua immagine e somiglianza. Per cui attenzione: è vero che la prima partita l'ha vinta tre a zero la Meloni ma non illudiamoci che sia finita qui. Le parole della Boone, in realtà, ben rappresentano il clima che attende il nuovo governo fuori dalla porta di casa e ci vorranno nervi saldi, pazienza e una enorme quantità di lavoro per - sottolinea il direttore - non cadere nelle trappole che la sinistra internazionale spargerà lungo la strada dell’Italia”.