Russia-Ucraina, la profezia di Galimberti: "Putin userà l'arma nucleare e l'Occidente..."

Il professor Umberto Galimberti, ospite nella puntata di In Onda su La7 del 25 settembre, fa la sua profezia sull'esito della guerra tra Russia e Ucraina. Una previsione terribile che lascia il gelo in studio con i conduttori Concita De Gregorio e David Parenzo che restano letteralmente senza parole.



#inonda "Putin userà l'arma nucleare e l'occidente non reagirà"



Il Prof. Galimberti ospite di In Onda https://t.co/U6TPmLPrC4 — La7 (@La7tv) September 25, 2022



"Vladimir Putin ha subito delle frustrazioni per l'effetto dell'avanzata dell'esercito ucraino. È un uomo frustrato che ha visto fallire i suoi piani di guerra, è un uomo molto pericoloso. Per quanto riguarda l'arma nucleare credo che la userà per una semplice ragione: è vero che un'arma nucleare utilizzata nel Donbass danneggerebbe anche la Russia. È vero che si chiamano armi nucleari tattiche, ma ci siamo abituati agli aggettivi che usano i russi: anche la guerra la chiamano operazione speciale. Armi nucleari tattiche cosa significa? L'ho letto da qualche parte non so dirvi più la fonte, e può darsi che non sia una cosa vera, ma queste armi tattiche hanno una potenza di 20 volte superiore a quelle di Hiroshima, che è quanto basta" spiega Galimberti che fa la sua profezia sull'esito della guerra. "Se invece che buttarle sul Donbass le buttano su Kiev, Putin ha vinto la guerra. E non credo che l'Occidente reagisca con altrettante armi nucleari. Non credo" conclude il professore.