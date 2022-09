Il "socio" di Dario Franceschini in ITsART ha accumulato 71 milioni di rosso

Andrea Giacobino 22 settembre 2022 a

a

a

Nuovo bilancio in perdita per il «socio» di Dario Franceschini. Si tratta di Chili, la piattaforma streaming di film che ha venduto a ITsART, piattaforma digitale voluta dall'attuale ministro per la cultura, la piattaforma «vod» (video on demand) per un valore di 6 milioni di euro ricevendone in cambio il 49% del capitale, il cui restante 51% è di Cassa Depositi e Prestiti.

Calenda prova a fare campagna acquisti nella Lega e punta Giorgetti

Chili, di cui primo socio è la lussemburghese Capsicum emanazione del fondo Negentropy, è che è guidata dall'amministratore delegato Giorgio Tacchia (che è anche presidente di ITsART), ha visto qualche settimana fa gli azionisti riuniti per approvare il bilancio 2021 chiuso con un rosso di oltre un milione di euro che si aggiunge agli oltre 70 milioni di perdite accumulate negli anni precedenti e finora non ripianate.

Letta è già un ex segretario. Nel Pd sfida per la successione

Anche i ricavi non sono stati brillanti perché anno su anno sono rimasti stabili a 43,6 milioni. Tacchia nella relazione sulla gestione, sottolineando che Chili ha 5,3 milioni di utenti registrati, prevede il ritorno all'utile già col bilancio di quest' anno e ricorda che a causa della pandemia «nel 2021 sono mancati in piattaforma oltre 400 film, pari a più del 95% dei film abitualmente distribuiti negli anni precedenti». Anno su anno, inoltre, i debiti sono aumentati da 5,6 a 12,5 milioni.