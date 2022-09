Bruno Vespa spazza via la polemica sinistra su Orban: "Cosa farà Meloni"

18 settembre 2022 a

"Se Giorgia Meloni andasse a Palazzo Chigi immaginiamo che farà il primo viaggio a Bruxelles e non farà il secondo a Budapest". Bruno Vespa spazza via la polemica sinistra contro il centrodestra e la vicinanza della leader di Fratelli d'Italia a Viktor Orban: le tradizionali alleanze dell'Italia non sono a rischio, anzi per il conduttore Rai, editorialista de Il Giorno, Meloni è pronta a sottoscrivere le parole di Mario Draghi.

Il ragionamento del giornalista è semplice: "Parigi e Berlino contano assai più di Budapest e in certe situazioni bisogna avere il posto a tavola giusto. Il voto contrario di Fratelli d'Italia e Lega al durissimo provvedimento del Consiglio europeo contro l'Ungheria non va confuso con un inaccettabile cambiamento di fronte nelle alleanze internazionali. Sull'estero - conclude Vespa - la fedeltà atlantica dell'Italia è fuori discussione".