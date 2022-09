Elisabetta Piccolotti insulta Meloni sul caro bollette: "Omertosa". Ma Boschi la zittisce

18 settembre 2022 a

a

a

"Meloni denuncia la grande speculazione delle imprese energetiche però poi alla fine non dice quello che noi sosteniamo da mesi, di tassere al 100% il frutto di questa speculazione per abbassare le bollette". La candidata di Sinistra Italiana Elisabetta Piccolotti, ospite nello studio di "Non è l'Arena" - domenica 18 settembre - parte in quarta dopo l'intervista di Massimo Giletti alla leader di Fratelli d'Italia. Il conduttore torna in studio dopo aver mandato in onda le dichiarazione della Meloni e dà la parola alla Piccolotti.

"Siamo l'unico partito che è andato in Procura - racconta - a fare un esposto perché ci vergognamo che nel Paese ci sia questa situazione. Ci sono transazioni commerciali in Italia per 187 milioni di metri cubi di gas, eppure noi italiani ne usiamo soltanto 70 miliardi come mai? Perché le grandi aziende comprano e vendono il gas fra di loro per far salire il prezzo. Allora c'è qualcuno in questo Paese che vuole fermare questa oscenità?" domanda la Piccolotti. "Ecco la Meloni è un po' omertosa sulla situazione del caro bollette" denuncia "Perché è vero che c'è una situazione a livello internazionale ma ci sono anche grandi aziende, grandi poteri, grandi pacchetti di azioni...",

"Sì però intanto potrebbero cominciare a votare in Parlamento le norme quando si tassano gli extraprofitti delle grandi imprese invece Sinistra Italiana ha sempre votato contro il governo Draghi" replica duramente la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, anche lei ospite nello studio di Giletti. "Ci sono delle tasse degli extraprofitti perché il governo Draghi le ha fatte, voi siete all'opposizione e non le avete votate" la zittisce la Boschi. "Avete sempre votato contro la fiducia del governo Draghi. Sicuramente si deve fare un lavoro sulla tassazione" spiega Boschi. "Però bisogna fare anche le infrastrutture se vogliamo abbassare il livello delle bollette, dobboamo investire nelle rinnovabili e non bloccarle com'è avvenuto nella Regione Lazio, fare i rigassificatori altrimenti continueremo ad avere il problema delle bollette e di non riuscire ad arrivare a fine mese",