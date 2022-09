Stasera Italia, Giampiero Mughini lancia la sfida al centrodestra: "Ci sarà da divertirsi"

16 settembre 2022 a

Giampiero Mughini lancia una sfida al centrodestra. Il giornalista, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, parlando della crisi che ha travolto la sinistra e degli errori commessi in questi anni, spiega come la vera sfida sia nelle mani del centrodestra. Anche Mughini, dunque, è convinto che sarà la coalizione di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi stravincerà alle elezioni del 25 settembre.



Giampiero Mughini: "Il campo del centro sinistra non è molto forte"#StaseraItalia pic.twitter.com/a6mxo4xCWW — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 16, 2022

"Il Pd in questi anni è sempre stato al governo senza mai però vincere le elezioni" spiega Mughini. "Questo perché la Sinistra è stata scompaginata dal processo storico. Una volta c'era la classe operaia, a Sesto San Giovanni come a Torino. Adesso non c'è più. Il ceto medio riflessivo riflette nelle direzioni più diverse. Poi, quando addirittura c'è da allearsi per le elezioni anziché puntare sui noccioli liberali e stringere un accordo con Renzi e Calenda, il Pd si è alleato con persone rispettabilissime ma che però appartengono alla macchiettistica. Dai, suvvia!" esclama Muchini che attacca gli alleati del Pd: "Gente che ha votato contro le sanzioni... Il risultato è questo: un'elezione senza tensione perché la vittoria del centrodestra è netta. Si tratterà di vedere cosa saranno in grado di fare con questa vittoria e lì ci sarà da divertirsi" conclude Mughini.

