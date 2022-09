Giorgia Meloni, "che premier sarà". La previsione di Luttwak dopo le elezioni

10 settembre 2022 a

Edward Luttwak fa i complimenti a Giorgia Meloni. Il politologo statunitense si sbilancia sulle elezioni politiche del prossimo 25 settembre e dà quasi per scontata la vittoria della coalizione di centrodestra. "Totalmente concreta, informata fino agli ultimi dettagli. Superiorità intellettuale" cinguetta l'economista che fa un parallelo tra la leader di Fratelli d'Italia e il segretario del Pd Enrico Letta.

"Letta e Meloni ambedue conoscono tutti i dossier in ogni dettaglio - cosa rara fra i politici del mondo - Letta da ricercatore (AREL), mentre la Meloni ha fatto tutto da sola.Se diventa presidente del Consiglio sarà leader intellettuale fra i G-7, dando una voce all'Italia per la prima volta".

Ma per Luttwak non è il primo plauso verso la leader del partito in testa fino alla fine a tutti i sondaggi elettorale di questa tornata. Il politologo aveva anche rilanciato l’intervento della leader di FdI a Porta a Porta, di qualche giorno fa, sottolineando che Vespa ha condotto un programma in cui Meloni "ha avuto l’obbligo e l’opportunità di discutere i problemi più importanti, dalla guerra al cuneo fiscale".