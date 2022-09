Governo, Guido Crosetto e l'ultima umiliazione per Conte: "Era chiaro, tranne a lui"

10 settembre 2022 a

a

a

"Conte parla senza capire". Guido Crosetto perde la pazienza con il leader del MoVimento Cinque Stelle Giuseppe Conte e affida ai social l'ultimo affondo al grillino perché non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. A quindici giorni dal voto Conte dichiara che mai e poi mai potrebbe far parte di un presunto governo di centrodestra guidato dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. E Crosetto risponde, chiarisce e lo asfalta: "Ho detto che Giorgia Meloni cercherà di fare un Governo con le migliori persone, tra quelle che condividono il suo progetto di rinnovamento vero dell’Italia. Lui ci ha tenuto a far sapere che non ne farà parte!". E affonda: "Era chiaro, che non fosse tra quelle".

Conte parla senza capire.

Ho detto che Giorgia Meloni cercherà di fare un Governo con le migliori persone, tra quelle che condividono il suo progetto di rinnovamento vero dell’Italia.

Lui ci ha tenuto a far sapere che non ne farà parte!

Era chiaro, che non fosse tra quelle

‍♂️ — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) September 9, 2022

Poi l'imprenditore, tra i co-fondatori di Fratelli d'Italia, su Twitter attacca anche la misura cavallo di battaglia di grillini. "Se c’è la possibilità di lavorare, scegliendo anche tra più offerte, regolari e con contratto standard, perché difendere la possibilità di rifiutarle per continuare a mantenere il Reddito di cittadinanza?" domanda Crosetto riferendosi al provvedimento tanto caro ai Cinque Stelle ma che si è rivelato un fallimento totale. "Nasce per aiutare chi non può lavorare o sopravvivere, non come alternativa al lavoro" denuncia Crosetto.