Regina Elisabetta, scivolone di Alan Friedman. "Questa Camilla?", sgomento a L'aria che tira

Sgomento in studio a L'aria che tira su La7. Tra gli ospiti della puntata, il giornalista Alan Friedman ricorda la Regina Elisabetta raccontando aneddoti e parlando più in generale della monarchia inglese. Durante il suo discorso, Andrea Purgatori, sottolinea lo scivolone del collega statunitense che lo ha lasciato perplesso.



#lariachetira @AlanFriedmanIT: "La monarchia britannica è quella che attira tanto turismo. La Regina è stata una grande figura. Re Carlo è una figura controversa, una fetta consistente dei britannici non lo ama, non solo per le vicende di Diana e Camilla" https://t.co/xFA44ozrK2 — La7 (@La7tv) September 9, 2022

Lo scrittore statunitense afferma che la monarchia attira molto turismo in Inghilterra. "La regina è stata una grande figura, dentro alla famiglia ci si riferiva alla monarchia con il termine the firm (la ditta)" racconta. "Il Re Carlo, invece, è una figura controversa, una fetta consistente degli inglesi non lo amano non solo perché ha lasciato la principessa Diana per questa Camilla Parker Bowles e per il fatto che Diana lamentava che il suo era un matrimonio troppo affollato, perché erano in tre." E mentre Friedman continua il discorso, Andrea Purgatori che aveva il microfono aperto sottolinea il modo con cui Friedman si è rivolto alla Parker Bowles. In studio infatti riecheggiano le parole di Purgatori "Questa Camilla"? che provocano sgomento in studio. Ma Friedman fa finta di nulla e tira dritto con il suo discorso.