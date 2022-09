Maurizio Crozza e la moglie Carla hanno un consistente patrimonio di mattoni

Andrea Giacobino 08 settembre 2022 a

È consistente il patrimonio di mattoni di cui dispongono Maurizio Crozza e la moglie Carla Signoris. Il noto conduttore televisivo, genovese, classe 1959, ha investito molto nel settore immobiliare della propria città dove secondo una visura catastale aggiornata risulta proprietario direttamente di 2 abitazioni per complessivi 13 vani e 4 garage. Nella stessa città ha investito la consorte, lei pure genovese, a cui risultano intestate 6 abitazioni (di cui 2 «di tipo signorile») con oltre 40 stanze e 3 tre garage.

I coniugi Crozza dispongono di altre proprietà nel capoluogo ligure attraverso due società denominate Eliga e Castelli. La prima possiede un negozio di 264 metri quadrati affittato al ristorante «Panino Marino» e la seconda in un'altra strada ha uno spazio di pari metratura. Crozza per il suo lavoro sulla «Nove» viene spesso a Milano e così ha investito anche nell'immobiliare meneghino, comprando 4 abitazioni per 14 stanze, 5 garage e 4 magazzini.