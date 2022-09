Chiara Ferragni, si scatena la bufera “ecologista” sui social: l'aperitivo in elicottero è un caso

05 settembre 2022 a

Insurrezione social nei confronti di Chiara Ferragni. A tirare fuori la foto che ha scatenato centinaia di commenti è Leonardo Panetta, giornalista di Mediaset, che pubblica uno scatto dell’influencer e moglie di Fedez in compagnia di alcuni amici: “La Ferragni prende l’elicottero, con gli amici, per fare l’aperitivo su un ghiacciaio. Da lassù, vi guarda e vi chiede di abbassare il riscaldamento, fare meno docce, cucinare la pasta a fuoco spento ed essere coscienziosi quando andrete a votare…”. Il riferimento è ai tanti appelli per l’ambiente e sul caro-energia dei super-ricchi, che predicano bene e razzolano male.

Lo scatto social si è rivelato un autentico autogol, con diversi commenti negativi per l’atteggiamento di Ferragni. “Magari invece è andata in alta montagna per farsi una spaghettata e si sa che in montagna, per via della pressione, la pasta cuoce prima e si consuma meno gas. Un po’ più di rispetto e resilienza per gli eroi moderni grazie” dice un utente con ironia, seguito poi da un altro: “La Ferragni è una vera ecologista, tiene lo champagne al fresco nel ghiacciaio, non come noi poveri che lo mettiamo in frigorifero (sprecando energia)”. “Guarda che è un elicottero elettrico” la battuta di un terzo. Ma Ferragni non è l’unica a finire nel mirino di Twitter dopo le campagne pro ambiente e clima: “Quanto è green prendere l'elicottero per un aperitivo... Un po' come Di Caprio dal suo yacht quando vi dice di andare a piedi…”.