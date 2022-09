Guido Crosetto e la catastrofe annunciata: "Sta saltando il sistema produttivo italiano"

03 settembre 2022 a

In un'Italia che si prepara al grande freddo a gelare, prima del clima con l'autunno alle porte, sono le previsioni economiche colpite dalla grande crisi energetica. Da tempo ormai Guido Crosetto, il co-fondatore di Fratelli d'Italia, lancia l'allarme sulla situazione economica preoccupante. Le bollette alle stelle e l'inflazione galoppante hanno già costretto diversi imprenditori e artigiani a non andare avanti e a chiudere le attività. "Non esiste alcun modo se non un intervento pubblico massiccio per evitare che questa situazione distrugga l'economia italiana" aveva spiegato ospite a Controcorrente, il talk show politico di Rete4 condotto da Veronica Gentili. E di nuovo sui social l'imprenditore, preoccupatissimo per la bomba sociale che sta per esplodere, ha delineato il quadro drammatico.

"Sta saltando il sistema produttivo italiano - ha scritto - Non solo i settori considerati energivori, vetro, metalli, chimica, altri, dalle pile ai rubinetti ai formaggi. Imprese e famiglie uccise dalle bollette. Una catastrofe che va fermata ad ogni costo, perché sarà come una guerra".