Controcorrente, Maria Giovanna Maglie lancia l'allarme: “Mai visti gli italiani così arrabbiati”. Il primo problema

28 agosto 2022 a

a

a

"Gli italiani arrabbiati come in questo periodo li ho visti raramente. Se fossi in Giorgia Meloni mi arrabbierei un po’ di più”. A parlare nel corso dell’edizione del 28 agosto di Controcorrente, il programma televisivo di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è Maria Giovanna Maglie, che approfondisce la tematica dell’emergenza del gas: “Rispetto alla questione energetica hai - dice la giornalista bacchettando Gentili - avuto un lapsus all’inizio della trasmissione, hai parlato di clima d’allarme, ma c’è poco di clima di allarme, l’allarme ci sta attaccato al posteriore e dobbiamo correre rapidamente, è il problema numero uno, non vogliamo accettare la realtà. Se i partiti finalmente hanno capito”.

Giornalista ammutolito da Maglie: “Vedova senza pace”. Scontro sulla proposta di Salvini

“Calenda - continua Maglie - ha detto di sospendere la campagna elettorale, perché Carlo Calenda fa una campagna da bullo di Roma nord, non si deve sospendere proprio nulla, bisogna chiederlo a Mario Draghi se sono tutti d’accordo. Draghi deve decidere di riunire un consiglio dei Ministri in cui si parli dell’argomento, a differenza di quanto successo questa settimana. Ai ministri europei dico che dovrebbero riunirsi dopodomani e non a metà settembre”.