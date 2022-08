“Senza pace e vedova”. Maria Giovanna Maglie zittisce Claudio Cerasa dopo le critiche a Matteo Salvini

28 agosto 2022 a

Scintille social tra Maria Giovanna Maglie e Claudio Cerasa. La giornalista ha rimbrottato su Twitter il direttore de Il Foglio: “Le vedove di Mario Draghi non si danno pace”. A scatenare la reazione di Maglie era stato un messaggio sullo stesso social network di Cerasa, che se la prendeva con Matteo Salvini: “Una dichiarazione curiosa di Salvini, che dopo aver tolto i poteri a Draghi chiede ora di non fare sciocchezze, di non giocare con il fuoco e di dare subito poteri a Draghi”.

“Niente decreti in programma”. Draghi stupisce i partiti sul piano-gas

“La proposta - aveva detto il numero uno della Lega - è di convocare il Cdm già la settimana prossima e riunire il Parlamento già a inizio settembre prendendo come esempio il modello di un Paese che sta funzionando: la Francia che ha fissato al massimo al 4% l’aumento delle bollette di luce e gas mettendoci quello che serve per compensare. Abbiamo quantificato che servono tra 20 e 40 miliardi di euro. Non si tratta di aiuti di Stato perché non dà i soldi alle famiglie ma li dà a valle, alle imprese come Enel, Eni A2A che mettono un tetto alle bollette. Chiedo al presidente Draghi di convocare Confindustria, le associazioni e i sindacati, e tutti i partiti diano mandato pieno adesso a Draghi, al Governo in carica, per fare esattamente quell che ha fatto Macron. Non Orban, ma Macron, il massimo dell’Europeismo, dell’Atlamntismo, dell’eleganza. Uniamoci, oggi. Non c’è bisogno di fermare la campagna. Armistizio e esistono le call”.