Guido Crosetto prepara gli italiani: "Ecco cosa ci aspetta". Scenario da incubo

Guido Crosetto snocciola su Twitter l’agenda di Fratelli d’Italia. Uno dei padri fondatori del partito guidato da Giorgia Meloni ha ribadito che alcuni temi renderanno l’imminente autunno molto difficile e meritano un’attenzione prioritaria: “Inflazione, prezzo del gas e prezzo dell’energia. Potere d’acquisto, stipendi, lavoro, sopravvivenza aziende e persone, razionamento risorse. Questi sono e saranno i problemi gravi, nei prossimi mesi. Problemi che non hanno solo risposte nazionali ma richiedono senso di comunità”.

Così ha scritto sul social network, suo mezzo preferito per fare campagna elettorale. Un modo per ricordare che un conto è la bagarre prima del voto, un conto il senso di responsabilità a cui nessun partito potrà sottrarsi dal 25 settembre in poi. Ma è anche un tentativo di riportare l’attenzione su queste difficoltà anziché sulla bufera mediatica innescata dalla inopportuna (secondo il Pd e tutto il centrosinistra) pubblicazione da parte di Meloni del video dello stupro di Piacenza sui suoi account ufficiali per esprimere solidarietà alla vittima e promettere maggior sicurezza. Insomma, come ha notato qualche utente che ha ricevuto il like di Crosetto: “Niente guerra diffamatoria ad personam. Solo argomentazioni sulle tematiche principali”.