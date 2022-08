Palio di Siena, vince il Leocorno. La telecronaca di Pierluigi Pardo ancora nel mirino dei social

17 agosto 2022 a

Nuovo Palio di Siena, nuova polemica social per la telecronaca di Pierluigi Pardo. Oggi mercoledì 17 agosto si è corso il Palio dell'Assunta, rimandato ieri per maltempo, e come accaduto per quello di Provenzano è stato trasmesso in diretta esclusiva da La7. La corsa dedicata alla Madonna dell’Assunta a piazza del Campo è stata vinta dalla contrada del Leocorno (fantino Tittia) ma ad attirare i commenti dei telespettatori è, come a luglio, il commento del telecronista noto per il racconto del calcio in tv e il programma TikiTaka.

"Spiegategli le regole", Pardo nel mirino. Bufera sulla telecronaca del Palio di Siena

"Mamma che schifo la 'telecronaca' di #Pardo sul #PaliodiSiena . Parlare di marcatura tra rivali come se fosse una partita di calcio... Per carità", "Per la qualità delle immagini ed il commento di Pardo (vogliamo parlare dei "servizi"?), sembra che #la7 trasmetta la sagra del brigolone. A proposito Pardo, non sono né 80 ne 90 secondi, sono tre giri", "Niente di personale ma a commentare ci vogliono una voce e una presenza meno inflazionata e soprattutto meno calcistica di Pardo", "Pardo che fa la cronaca del #PaliodiSiena credo sia la cosa più trash che abbia mai visto e sentito", sono alcuni dei commenti più velenosi che si leggono su Twitter.

A onor del vero il telecronista è apparso molto più preparato rispetto al Palio di luglio, quando le sue imprecisioni e qualche gaffe avevano scatenato vibrante proteste sui social network. "Almeno stavolta Pardo ha imparato quando la mossa è falsa", ammette un utente.

A trionfare come al Palio del 2 luglio era stato Tittia che aveva portato la contrada del Drago alla vittoria. Il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia con il cavallo Violenta da Clodia si è ripetuto oggi facendo esultare la contrada del Leocorno.