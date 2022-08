Myrta Merlino spiazza i telespettatori, in posa sugli scogli e spiazza i telespettatori

14 agosto 2022 a

Myrta Merlino foto dopo foto racconta su Instagram le sue bellissime vacanze estive ai telespettatori che non potendola vedere in tv la seguono appassionatamente sui social. La conduttrice di La7 ha lasciato le redini de L'Aria Che Tira Estate al collega Francesco Magnani e si gode le meritate ferie. Le foto con la famiglia, la figlia fresca di laurea e poi quelle con il compagno Marco Tardelli.

Ma lo scatto più bello è quello che la stessa giornalista definisce la "foto del cuore" ed è quella in cui è sola, dentro l'acqua di Pantelleria, in costume e dietro agli scogli. E i follower commentano: "Bellissima", "Bello scatto", "Come una sirena magica Myrta".