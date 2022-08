L'aria Che Tira, Lorenzo Pregliasco prevede l'imbarcata di virologi e generali: quanto valgono

11 agosto 2022 a

Gli immunologi e i virologi, ultimamente, sono diventati star mediatiche. Ma possono rappresentare un valore aggiunto all'offerta politica dei partiti in campagna elettorale? È la domanda che Francesco Magnani, conduttore de L'Aria Che Tira Estate, rivolge al direttore di YouTrend Lorenzo Pregliasco. "È abbastanza normale che quando c'è un tema che domina l'agenda chi se ne occupa ha grande visibilità e possa essere tentato dalla politica" ammette Pregliasco.



#lariachetira @LorePregliasco (YouTrend): "C'era da aspettarsi che qualche virologo potesse essere tentato dalla politica. Lo stesso riguarderà qualche esperto di strategia militare che ha avuto ampia visibilità nei mesi scorsi con la guerra" https://t.co/s3Y9wxupZ2 — La7 (@La7tv) August 11, 2022

La recente esposizione mediatica dei professionisti sanitari (come i virologi o gli epidemiologi) a causa della pandemia o anche a qualche esperto di geopolitica o qualche generale esperto di strategia militare che hanno avuto ampia visibilità con l'esplosione della guerra potrebbe tentarli ad entrare in politica. Penso ad esempio a Pier Luigi Lopalco in Puglia, diventato recentemente assessore.