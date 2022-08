Aurora Ramazzotti ad alto tasso erotico su Instagram. La lezione sul clitoride

Alice Antico 10 agosto 2022 a

Intere generazioni si sono interrogate sull'esatta collocazione del punto G e restano ancora tanti gli uomini che non sanno dove sia la clitoride. La figlia di Michelle Hunziker ed Erosa, Aurora Ramazzotti, pensa di sì e, per questo, improvvisa una lezione di educazione sessuale su Instagram dove spera di educare i maschi che ancora ignorano queste nozioni “fondamentali”.

Nelle storie l'influencer descrive, con palese ironia, una scena imbarazzante: “Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito” racconta. Ma se sbaglia obiettivo? "Non bisogna far finta di niente - sottolinea - Ok, fa ridere ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia”.

E ancora: “Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace perché così facendo, aiuterete la prossima amica e contribuirete a un mondo sessualmente migliore”. Così la lezione di sesso diventa anche un appello lanciato ai 2,3 milioni di follower che seguono il suo profilo Instagram.

Inevitabile il diluvio di commenti: “Ma che uomini frequenta?”. E ancora: "Gli uomini moderni si vantano e poi non sanno un cavolo di quello che piace alle donne”. Poi c'è chi suggerisce l’uso “di un navigatore” e chi un itinerario canzonettistico: “Seconda stella a destra questo è il cammino”. Infine qualcuno ammette: “Io lo so, ma resto umile”.