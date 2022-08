L'Aria Che Tira, Maria Elena Boschi sbotta contro gli ex compagni Pd: "Perché si vergognano"

02 agosto 2022 a

Solo l'1% degli elettori del Pd considera ottimo l'operato di Matteo Renzi. A L'Aria Che Tira Estate il conduttore Francesco Magnani mostra alla sua ospite, Maria Elena Boschi, il sondaggio che fa agitare la capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati. "Forse non siamo stati così bravi a raccontare quello che abbiamo fatto. Forse qualche ex compagno del Pd si vergogna di dire chi ha fatto quelle battaglie, forse tante fake news non ci hanno aiutato" sbotta la parlamentare che punta il dito contro gli ex compagni di partito del Pd.

Poi la critica all'accordo tra Enrico Letta e Carlo Calenda in vista delle elezioni che viene ufficializzato proprio mentre l'ex ministra è negli studi di La7. Tra Pd e Azione l'intesa è stata siglata dopo il vertice di Montecitorio, almeno per quel che riguarda i collegi uninominali. "Noi vorremmo parlare dei problemi del Paese e dare delle soluzioni, le poltrone ci appassionano meno, sinceramente. Dovrebbero essere l'ultimo pezzo del puzzle". E ancora: "Il tema è come si distribuiscono i posti, non credo sia un tema molto appassionante". Poi fa sapere agli italiani di essere sicura di entrare in Parlamento, dove lo sbarramento è fissato al 3%: "Non soltanto faremo il 3%, faremo il 5% alle elezioni, affrontiamo la battaglia con coraggio" conclude.