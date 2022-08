Controcorrente, Alessandro Giuli contesta Enrico Letta: “Vuole dare una mancetta ai giovani”

01 agosto 2022 a

Alessandro Giuli è fortemente critico con Enrico Letta per l’idea di inserire una tassa di successione per i patrimoni più ricchi (sarebbero colpiti gli eredi che ricevono una cifra sopra i 5 milioni di euro) in caso di vittoria delle elezioni del 25 settembre. Il giornalista analizza la proposta del segretario del Partito Democratico nel corso dell’edizione del 1 agosto di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Alessandra Viero: “In Italia non si fanno politiche per la natalità. Noi siamo la nazione con più tasse, con il debito pubblico più spaventoso, ma anche la nazione con il tasso di natalità raso terra. Io su quello avrei impegnato i soldi di una patrimoniale. Eventualmente la patrimoniale la fai sanguinaria sui ricchi e dici che una parte la metti a garanzia del debito pubblico, l’altra, invece di dare mancette, la metto per una politica di redistribuzione autentica di soldi, per dare forza alla natalità e premiare le donne. Perché poi alla fine - evidenzia Giuli - sono le donne a mettere al mondo i figli e ora le donne sono penalizzate”