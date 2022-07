Controcorrente, Edward Luttwak: "Chi ha voluto sabotare il ruolo del governo Draghi"

30 luglio 2022 a

Edward Luttwak è draghiano? Ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, il politologo ed economista, allibisce lo studio e gli ospiti della trasmissione. "La dipartita di Draghi ci ha tolto credibilità nel mondo?" chiede la Gentili. "Prima di tutto ha tolto credibilità in Italia. A Venezia una mia amica mi ha detto che tutte le persone rispettabili che lei conosce erano allibite quando è caduto il governo Draghi a causa del fatto che un signore Conte, un signor Berlusconi e un signor Salvini volevano sabotare il ruolo del governo Draghi nella situazione strategica" ha tuonato Luttwak.





