Luigi Di Maio non si trattiene: come guarda Draghi, la foto è virale

Luigi Di Maio ci ricasca. E’ diventato oggetto di ironia social e fotomontaggi, un fermo immagine del volto adorante del ministro degli esteri verso Mario Draghi. Durante il discorso del presidente del Consiglio in Senato sulla necessità di ricostruire il patto di unità nazionale per portare la legislatura a scadenza naturale, Di Maio è stato pizzicato dalle telecamere mentre guardava con occhi a cuoricino (come da meme) e labbra ingentilite da un pudico sorriso il premier parlante. Uno sguardo colmo di stima, ammirazione e naturalmente approvazione.

La foto è andata subito in tendenza e i commenti si sprecano: “Trovate uno che vi guardi come Luigino guarda Draghi”, “Sembra che abbia visto la Madonna”, “Mentre l’oracolo parla, Neo ascolta rapito, ipnotizzato dalla luce che emette a ogni parola pronunciata. Comportamenti che ritrovi in quelle badanti premurose con gli anziani per mantenere il posto di lavoro”, “Mai visto uno sguardo così pieno d’ammmore”, “Vendevo bibite, tu mi hai fatto ministro. Per sempre tuo”, “Se tua moglie ti guarda come Gigi Di Maio guarda il suo idolo, vale la pena sopportare anche la suocera”, “Adesso spunta la suora di Napoli e li separa” (il riferimento è a un episodio di cronaca di due giorni fa in cui una suora ha separato due attrici che si baciavano per strada urlando a Satana, nda).

Anche Antonello Piroso, ex direttore del TgLa7, ha twittato beffardo: “Per un amore d’amore non so cosa farei, per poterti sfiorare non so cosa darei (canzone de “Il fu Mattia Bazar” secondo Di Maio)”. In verità, va ricordato che il ministro fu immortalato con la medesima espressione rapita quando sedeva al fianco dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ma si sa: niente è per sempre.

