Pnrr, "ma chi paga..." Vincenzo De Luca sbotta contro il governo: esplode il caso stipendi

Gianfranco Ferroni 19 luglio 2022 a

a

a

Si parla di Pnrr, spesso a vanvera, e alla fine il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha deciso ieri di affrontare il vero problema legato al piano, sottolineando che «ci sono le risorse per le strutture ma non per pagare il personale e dunque rischiamo di fare una grande operazione propagandistica alla quale non fa seguito nulla di sostanziale». Di questo, nemmeno il premier Mario Draghi se ne occupa. Al contrario di De Luca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.